Une voiture s'embrase sur la E42 à Gouy-lez-Piéton: un jeune homme et sa maman sortis à temps par des ouvriers

Un accident s’est produit ce matin, vers 10h30, sur la E42, sens Mons-Liège, à hauteur de Gouy-lez-Piéton. À hauteur du chantier sur lequel travaillent des ouvriers de la société Engie Fabricom, une Renault Clio avec à son bord un jeune homme et sa maman ont été surpris par le déplacement vers la gauche d’un camion. La Clio a alors dû se déporter et violemment percuté la berme centrale. Elle a terminé sa course dans la camionnette et la remorque de balisage, avant de prendre feu.

Aidés par les ouvriers, les deux occupants ont pu sortir avant que la voiture ne s’enflamme complètement.

Légèrement blessés, les deux individus ont été transportés en milieu hospitalier. Les pompiers de La Louvière et de Charleroi se sont, quant à eux, chargés de maîtriser l’incendie.