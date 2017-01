Incroyable à Montignies-sur-Sambre: 200 ménages sans chauffage depuis... trois semaines!

Environ 350 personnes se retrouvent sans chauffage depuis quasiment un mois, suite à une panne de chaudière. Une situation plus qu’exaspérante pour ces locataires forcés de vivre dans un froid d’autant plus ressenti en cette période hivernale. Autre problème : sans eau chaude, il leur est impossible de se laver quand ils le souhaitent.

Ils sont à bout ! Les locataires des appartements situés Place des Porions à Montignies-sur-Sambre pointent du doigt la Sambrienne, la société de logement social. Une des deux chaudières qui servent à alimenter les quatre blocs d’appartements tombe constamment en panne, laissant ainsi 200 ménages sans chauffage et sans eau chaude.

« On nous prend pour des cons ! », explique l’une des habitantes. « C’est une réelle catastrophe. Nous payons notre loyer en temps et en heure et nous n’avons pas le droit de chauffer notre appartement ou de prendre notre douche », s’insurge son époux, Joël H.