Paul Magnette refuse de répondre en néerlandais à un journaliste flamand: "J'en ai marre des critiques venant de Flandre sur la ‘mafia wallonne'" (vidéo)

Le ministre-président wallon Paul Magnette était interviewé par la chaîne flamande VTM sur la démission de Paul Furlan. L’élu socialiste a refusé de répondre en néerlandais à cause du traitement de la part des médias flamands de l’affaire Publifin.

En effet, il n’y a pas qu’en Wallonie que le scandale Publifin choque. En Flandres, les médias se sont évidemment emparés de l’affaire et certains médias, dont De Morgen, avait titré « Mafia wallonne ».

Un traitement médiatique qui n’a pas plus à Paul Magnette. Le ministre-président wallon l’a fait savoir au journaliste Dirk Van den Bogaert de la chaîne flamande VTM, qui l’interrogeait sur la démission de Paul Furlan. Paul Magnette décide de répondre en français, mais le journaliste lui demande s’il n’est pas possible de poursuivre en néerlandais.

L’élu PS lui répond alors, en néerlandais : « Non, pas en néerlandais. En français. J’en ai marre des critiques sur la mafia et autres qu’il y a en Flandre. Donc non, je ne vais pas répondre cette fois-ci en néerlandais, voilà. Je fais une exception aujourd’hui ».

