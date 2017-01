Couvin: l'échevin Eddy Fontaine, probable successeur de Pierre-Yves Dermagne au parlement wallon

Second échevin à Couvin et conseiller provincial namurois, il devra surtout choisir entre son poste scabinal et le mandat régional. Un choix qu’il ne voulait pas encore trop imaginer, «tant que je ne suis pas informé officiellement».

« J’ai toujours dit que ma priorité c’était ma ville », reconnaît-il avant de préciser que « par ailleurs, avoir un député ce serait une très bonne nouvelle pour la région de Couvin et tout le sud de la province Namur qui est en général très oublié, même si M. Furlan y était attentif ».

Eddy Fontaine, 52 ans, compte se réunir avec le groupe PS de Couvin et prendre le pouls de collaborateurs du parti qui travaillent au parlement pour réfléchir. « Une solution serait que je sois échevin empêché jusqu’aux prochaines élections communales en 2018. Après il me faudra faire un choix. »