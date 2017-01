L'Olympic de Charleroi recrute un ex-international tunisien

Après le malheureux épisode Adnane Sarhane (qui n’a pu, au dernier moment, signer à cause du fait qu’il ne dispose que d’une carte d’identité marocaine), les dirigeants olympiens se sont activés pour conclure la signature d’Haddad Maher, un numéro 10 capable d’évoluer aux trois postes qui précèdent celui d’attaquant de pointe (médian offensif, ailier, soutien d’attaque). A 28 ans, le joueur d’origine tunisienne débarque donc à la Neuville avec une carte de visite intéressante, lui qui a notamment évolué en D1 tunisienne et qatari. De plus, ce droitier a été sélectionné à trois reprises en équipe nationale, lors de l’édition 2011 de la CAN.