Invasion de ragondins en Thudinie

On dirait un énorme castor de 80 à 100 cm de long, pesant 8 à 10 kg, si ce n’est que la queue est ronde et velue. Impossible de confondre avec un rat musqué, l’autre nuisible destructeur de berges. Ce dernier est dix fois plus petit (800 gr à 1 kg) et a une queue plate. Dérangé de sa couche dans les hautes herbes, la bête traverse l’étang gelé près de l’abbaye d’Aulne, dérape de ses pattes arrières palmées sur la glace et s’arrête net à 3 mètres de nous. Fort de son imposante stature ( il n’a aucun prédateur hormis l’homme et le renard) et de ses impressionnantes incisives oranges, il nous toise quelques secondes avant de plonger d’un bond dans son terrier sous l’eau. « Contrairement aux rats musqués qui sont nocturnes, les ragondins sont actifs pendant la journée. On les voit surtout quand le soleil est au zénith. », explique Adrien Congiu, piégeur à la direction des cours d’eau non navigables du SPW. Si sa tâche principale consiste à éliminer les rats musqués (9.000 à 15.000 prélevés/an en région wallonne), il doit aussi traquer les ragondins en Haute Sambre.

« Depuis juin 2014, on a éliminé une quarantaine de ragondins dans le bassin de la Haute Sambre, soit par tirs, soit par piégeage dans le respect des normes de piégeage sans cruauté et du bien-être animal. Ces rongeurs herbivores creusent de grands terriers dans les berges des étangs, des rivières et des ruisseaux. Un couple de rats musqués extrait 1 m³/an de terre des berges. Les dégâts causés par les ragondins, dix fois plus gros, sont proportionnels », explique Stephan Adant responsable de lutte contre les espèces animales nuisibles et les rats musqués.