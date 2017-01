Tribunal correctionnel de Charleroi: explication musclée au snack. Walid tire sur Jonathan

Walid et Jonathan avaient un oeuf à peler, pour une sombre affaire de meubles à vendre, ils le reconnaissent tous les deux. Alors, le 5 septembre 2016, quand ils se sont croisés dans un snack de Monceau-sur-Sambre. Walid a demandé à Jonathan de « sortir pour s’expliquer », ce que la future victime a accepté. Quelques instants plus tard, l’altercation a dégénéré et des coups de feu ont retenti dans la rue.

Que s’est-il passé? A partir de là, les versions divergent complètement. La seule chose qui est sûre c’est que Jonathan a été blessé d’un tir à la malléole et que Walid est en détention préventive, sous l’inculpation de tentative de meurtre.

Jugement le 8 février.