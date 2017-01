Un groupe Facebook «Pour la démission de Paul Furlan»

L. Dév.

On le sait, Paul Furlan attise les passions ces derniers jours. Comme dans toute grande affaire, il y a les « pro » et les « anti ». Comme on l’évoquait dans nos colonnes voici quelques jours, le ministre des Pouvoirs locaux peut encore compter sur de solides soutiens dans son fief thudinien. Mais force est de reconnaître qu’il compte bon nombre de détracteurs en dehors de celui-ci.