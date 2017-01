Charleroi-Ostende: «Tout préparé en 2 jours», disent les Zèbres

Les Zèbres étaient évidemment heureux de repartir de la Côte avec les trois points, mardi soir (1-2), et ce d’autant plus qu’ils restaient sur une défaite à La Gantoise (1-0), la troisième de rang en championnat. Voici les réactions d’après-match de quelques-uns des artisans de ce succès.

Les sourires dessinaient les visages des joueurs carolos, mardi soir, au moment où ceux-ci quittaient les vestiaires pour regagner le car. Ils se sont arrêtés auprès de nous pour nous faire part de leur sentiment.

Marinos : « Ce n’est pas Clinton ou moi, c’est l’équipe ! »

À la surprise générale, Stergos Marinos était préféré à Clinton Mata dans le onze aligné par Felice Mazzù, le Grec occupant le couloir droit d’un système en 3-5-2 voulu par le tacticien carolo. Une titularisation qui a évidemment ravi l’intéressé : « Cela faisait longtemps que je n’avais pas joué 90 minutes. On a fait un bon match. Au niveau de l’organisation, c’était super. On a suivi les consignes, en mettant la pression plus haut comme le coach l’avait demandé. On avait déjà joué un peu dans ce système mais il y a longtemps et cela a bien fonctionné. »