Les parents de Ciena, décédée à la crèche Dourlet, témoignent: «Notre petite fille aurait eu 1 an»

Ciena aurait eu un an ce jeudi. Elle ne fêtera jamais ce premier anniversaire… La petite est décédée à la crèche Dourlet en mai dernier. Dans des circonstances que ne comprennent toujours pas ses parents, Larissa et Ennio. Depuis la mort de l’enfant, une enquête est en cours. « C’est long pour nous. Notre vie est entre parenthèses dans l’attente des conclusions de cette enquête judiciaire. On a besoin des réponses pour continuer à vivre, pour aller de l’avant » disent-ils.

En mai dernier, nous les avions rencontrés. Des jeunes parents effondrés mais déterminés. Ils venaient d’enterrer leur bébé de trois mois, la petite Ciena. Décédée à la crèche Dourlet, une crèche de la Ville de Charleroi, dans des conditions qu’ils ne s’expliquent toujours pas : « On venait de reprendre le boulot et Ciena venait d’entrer à la crèche. Elle était à la fois la dernière arrivée et la plus jeune de la petite section. Ce jour-là, quand on nous a appelés, notre vie a basculé. Elle avait été retrouvée morte dans son lit après une sieste de trois heures ».

