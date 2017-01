Hans le cousin tripoteur: «On était jeunes, c'était pour jouer»

Lydie est une jeune fille de 18 ans aujourd’hui. Elle grandit plutôt bien malgré tout. Heureusement. Parce qu’elle accuse son grand cousin Hans de viols et d’attentats à la pudeur commis alors qu’elle n’était encore qu’une petite fille… Hans minimise mais surtout il insiste : « J’étais mineur et cela n’a pas duré au-delà de mes 14 ans ».

AN.D.

Hans, c’était le grand cousin de Lydie, celui qui s’occupait d’elle malgré les 9 ans qui les séparaient, qui l’a initiée aux échecs. Bon, quand elle perdait, elle avait droit à un gage, mais elle pensait que c’était le jeu, elle n’avait que 5 ans. Comme « gage », elle parle de fellations et de masturbations… Lui assure : « Il n’y a jamais eu cela. Juste des jeux où on se déshabillait. Et encore, cela n’a pas duré au-delà de mes 14 ans ». Après, il a eu une petite amie… Lydie, elle, affirme pourtant que les attouchements ont duré bien au-delà.

une famille démolie

Dans un premier temps, c’est à son journal intime que la fillette confie les affres de son vécu. Jusqu’au jour où elle laisse une amie lire les pages interdites. Le dévoilement cause alors un irrémédiable séisme familial. « D’abord, nous avons été atterrés, il nous a fallu du temps avant d’admettre qu’elle disait la vérité. Nous avons emmené notre fille chez un psychologue pour l’aider et nous avons pris contact avec les parents d’Hans -c’est la famille- nous avons même attendu qu’il ait fini sa session d’examens pour ne pas le perturber ? Nous leur avons expliqué les faits et nous avons attendu une réaction de leur part, de sa part. En vain. C’est seulement à partir de là que nous avons décidé de déposer plainte » explique-t-il avec une dignité qui force l’admiration.

Lisez la suite de l’article GRATUITEMENT sur notre site pour abonnés charleroi.lanouvellegazette.be