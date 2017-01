Poursuivie pour torture sur son fils!

Gwendoline est poursuivie pour des faits graves, des faits de tortures, commis début 2014, sur son petit garçon, Enzo. À l’époque, le gamin est porteur de plusieurs types de brûlures, sur le dos et la cuisse. Et la mère, qui sera inculpée de faits de torture, explique : « Je pensais que c’était mes autres enfants, un peu plus âgés, qui l’avaient plaqué contre le radiateur, pour jouer… »

je n’étais pas là

Aujourd’hui, devant le tribunal, son discours est totalement différent : « Je n’étais pas là. Ce jour-là, je suis allée conduire les grands à l’école et puis, je me suis rendue à la mutuelle. Ce n’est que plus tard, en rentrant à midi et demi, que je me suis aperçue qu’Enzo portait des traces de brûlures sur le dos. Mon ex-compagnon, Samuel, s’est vanté auprès de mon frère d’avoir brûlé le petit à l’aide d’un fer à lisser. À l’époque, je n’ai rien osé dire, parce que mon compagnon me frappait. »

Cette femme se serait donc laissée inculper de faits de torture sans broncher et aurait accepté que son petit garçon soit placé… simplement parce qu’elle avait peur de son compagnon qui a disparu dans la nature ce jour-là ! Elle insiste : « Je l’ai récupéré depuis, il vit avec mois. Et il ne s’est plus rien passé. Et j’ai un autre bébé de 10 mois. Et je n’étais pas là ce jour-là… ». Au fil des questions, ses réponses partent dans tous les sens, sans convaincre… Alors, que s’est-il réellement passé en janvier et février 2014, dans la mesure où le garçonnet a manifestement subi des sévices durant plusieurs jours ?

Non-assistance

La décision a finalement été prise de reporter le dossier au 26 avril. Afin de réentendre la prévenue et son ancien compagnon. Mais Gwendoline le sait déjà : si la prévention de torture n’est pas retenue à sa charge, elle devra se défendre d’une prévention de non-assistance à personne en danger ! Impossible d’imaginer qu’elle a pu s’occuper du bambin durant plusieurs jours sans se rendre compte de rien. Ou alors, on lui compte les neurones sur les doigts d’une main !