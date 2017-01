Le théâtre de l'Ancre à Charleroi s'agrandira!

« L’Ancre défend une ligne artistique qui porte un regard sur le monde tout en soutenant un réel projet pour la Ville et pour ses habitants. Dans cet esprit, le nouveau bâtiment sera ouvert sur l’espace urbain et fera écho à l’architecture des autres bâtiments du quartier. On veut le positionner comme un maillon de la chaîne des équipements culturels de la cité », explique Jean-Michel Ven den Eeyden, directeur artistique et général du théâtre de L’Ancre.

Retrouvez l’entièreté de l’article en cliquant gratuitement ici.