Courcelles: 5 millions de vues pour Million Eyes de Loïc Nottet

« 5 gros millions pour un tout petit belge… Je ne sais vraiment plus quoi dire sauf que je vous suis extrêmement reconnaissant pour tout ce que vous me donnez ! », affirme Loïc Nottet sur Facebook. Le jeune Courcellois poursuit son incroyable aventure… Et le public semble suivre, vu le nombre de vues pour son clip Million Eyes sur Youtube !