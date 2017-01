Gilly: il avait mis le feu à l'appartement de son voisin, il prend 6 ans de prison

Au moins Jeremy Estievenart sait-il où il va dormir dans les mois et les années qui viennent : il a été condamné à 6 ans de prison pour avoir bouté le feu à l’appartement de ses voisins ! Ses voisins, eux, et tous les locataires de l’immeuble de la chaussée de Ransart à Gilly, sont à la rue : le bâtiment est entièrement détruit et ils ont tout perdu…

Les faits remontent à avril 2015. Jeremy Estievenart écoute de la musique à fond la caisse, toutes fenêtres ouvertes. Son voisin, qui vient de rentrer du boulot, manifeste un peu de mauvaise humeur… et Jeremy s’enflamme : « Il n’est que 20 heures, ce n’est pas du tapage nocturne », tempête-t-il avant de mettre le feu à la porte de l’appartement de son voisin ! « J’avais la haine, je voulais le faire souffrir », expliquera-t-il aux policiers, après s’être rebellé…

Cinq jours après son interpellation, le gaillard est de retour dans son immeuble : il a obtenu une libération provisoire, aux conditions de suivre une thérapie pour gérer sa violence et un sevrage pour ses problèmes d’alcool… Et de fait, même si ses voisins ont dû trembler tous les jours, il se tient plutôt calme durant une année, jusqu’en août 2016, quand il remet le feu au bâtiment. Avec des conséquences nettement plus lourdes cette fois, puisque la bâtisse est désormais inhabitable.

Bon Jeremy s’en fout : il est logé aux frais de l’État Belge à la prison de Jamioulx, il a un toit sur la tête. Au contraire de ses malheureux voisins, comme l’avait relevé à l’audience leur conseil, Me Olivier Witvrouw. Le parquet avait d’ailleurs requis 3 ans de prison pour ces faits. Mais pour l’avocate d’Estievenart, Me Ingrid Baudart, le prévenu est un peu débile mental et doit être cadré, surveillé avec des conditions strictes, plutôt qu’enfermé. Cette argumentation n’a pas convaincu le tribunal qui a opté pour une sanction exemplaire : 6 ans de prison.