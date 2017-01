Nos intercommunales carolos, poules aux œufs d'or?

Loïc Dévière et Marie-Grâce Descamps

Van Cau et Daspremont présidents !

Vingt-cinq administrateurs, représentant les communes affiliées, siègent au conseil de l’ICDI, l’intercommunale de collecte et de valorisation des déchets ménagers de la Région de Charleroi. Ils se réunissent 7 à 8 fois par an. Chaque administrateur touche un jeton de présence de 201,5 € brut.

Ce régime ne s’applique pas aux administrateurs qui composent le comité de gestion. En deux mots, il s’agit de l’instance en charge de la gestion journalière de l’intercommunale, pour ce qui n’est pas du ressort du directeur général. Il lui appartient, par exemple, de valider l’attribution des marchés publics, ou de décider quand une procédure de sanction est engagée à l’égard d’un membre du personnel…

Six membres, issus du conseil d’administration, participent au comité de gestion. Ils perçoivent tous des émoluments mensuels. Il est présidé par la socialiste Françoise Daspremont, qui reçoit ici 2.393 € brut. Ses deux vice-présidents, Dominique Grenier et Guy Tonnelier, se voient attribuer 1.615 € brut. Trois administrateurs simples en font aussi partie. En l’occurrence, Philippe Charlier, Mahmut Dogru et Mourad Sahli qui reçoivent 1.436€ brut/mois. Le comité de gestion se réunit toutes les 2 ou 3 semaines.

