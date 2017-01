Philippe Sonnet (MR Charleroi): 1.700€ net par mois et présent à quatre CA… sur dix à Brutele

Pour bien comprendre la problématique ici, il faut savoir ce qu’est exactement… VOO. « Il s’agit d’une marque qui est utilisée par Nethys pour l’ensemble de la Wallonie, et par Brutele pour Bruxelles ainsi que Charleroi et quelques communes du sud du pays », explique un responsable. À la tête de cette dernière, on retrouve deux co-présidentes (une Wallonne et une Bruxelloise, voir ci-contre) et deux vice-présidents selon le même schéma.

Philippe Sonnet, conseiller MR carolo et ex-échevin de la Propreté, fait partie de ceux-ci. À ce titre, il touche 1.700 euros net par mois. Seul souci : de son propre aveu, il ne s’est rendu qu’à quatre conseils d’administration sur dix lors de l’année écoulée.

