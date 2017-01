Football (D1B - exclusif): saison terminée avec le Cercle de Bruges pour le Fossois Samuel Fabris qui va devoir se faire opérer de la cheville

On ne verra plus Samuel Fabris cette saison sur un terrain de foot. Le joueur du Cercle de Bruges (D1B) se fera opérer de la cheville gauche le 6 février prochain. « Je viens juste sortir de chez un spécialiste qui m’a dit que c’était la meilleure décision à prendre si je ne voulais pas faire de rechutes plus tard », raconte le citoyen d’Ham-sur-Sambre de 25 ans qui s’était blessé le 8 octobre 2016 face au Lierse lors de la 9e journée de championnat.

