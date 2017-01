Charleroi: un adolescent intoxiqué au monoxyde de carbone

Les faits se sont déroulés vers 15h50, ce dimanche, à la rue Surlet, à Jumet. Un jeune adolescent de 15 ans a été retrouvé inanimé dans la salle de bain par des membres de sa famille, rapporte la police de Charleroi.

L’adolescent a été rapidement pris en charge par les secours et emmené à l’hôpital en ambulance.

Le monoxyde de carbone, CO, peut provenir d’un appareil défectueux et provoque des maux de tête et des nausées.