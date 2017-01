Six millions d'euros pour renforcer la sécurité dans les aéroports de Liège et Charleroi

Le contrôleur aérien Belgocontrol et la Société Wallonne des aéroports Sowaer ont signé mardi un contrat cadre définissant la gouvernance et le financement de projets communs à mettre en œuvre sur les sites des aéroports régionaux wallons. Un premier projet porte sur l’installation de radars au sol permettant de suivre les avions et autres véhicules sur les pistes et taxiways, ont annoncé mardi Johan Decuyper, CEO de Belgocontrol et Luc Vuylsteke, président du comité exécutif de la Sowaer.

Ce contrat cadre, qui s’étend sur une période de 10 ans, vise à collaborer de manière plus efficace et ainsi renforcer la sécurité. « Il y avait déjà une collaboration mais cela nécessitait de passer par différentes étapes, ce qui allongeait la durée de réalisation des dossiers. Désormais, ce contrat cadre nous permet d’avancer plus vite et de réagir plus rapidement aux nouveautés technologiques et ainsi libérer rapidement des budgets d’investissement », a souligné Johan Decuyper, CEO de Belgocontrol.

En effet, une fois un contrat conclu, les managers responsables peuvent élaborer et exécuter le projet dans le cadre d’un mandat déterminé sans devoir revenir vers les conseils d’administration pour chaque étape du processus. Un suivi sera assuré par des organes de concertation.

Un premier projet à développer dans le cadre de ce nouveau fonctionnement consiste à installer deux systèmes « A-SMGCS » dans les aéroports de Liège et Charleroi. Il s’agit de radars au sol permettant de suivre les avions et autres véhicules sur les pistes et taxiways. L’objectif est d’atteindre un niveau supérieur de sécurité, en complément à l’aspect visuel assuré au départ par la tour de contrôle, notamment dans des conditions météorologiques plus délicates.

Le coût de l’investissement s’élève à 6 millions d’euros. L’installation des systèmes est prévue entre 2018 et 2020.