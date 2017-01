Visite de Paul Magnette chez Industeel à Marchienne-au-Pont et Calyos à Jumet

L’usine sidérurgique Industeel, qui fait partie du groupe Arcelor Mittal, occupe sur son site marchiennois 985 personnes, dont près de 90% sous CDI, un effectif resté stable malgré la crise. En 2015, l’entreprise a mis sa nouvelle coulée continue en service, au prix d’un investissement de 18 millions d’euros qui lui permet de diversifier son offre dimensionnelle, en proposant désormais des brames plus grands et plus épais.

Los de sa visite, Paul Magnette s’est fait préciser le caractère particulier de la production d’Industeel à Marchienne-au-Pont, mais aussi les problèmes que pose le prix de l’énergie en Région wallonne, et qui pèse lourdement sur les coûts de production d’Industeel, forte consommatrice d’électricité et ainsi désavantagée par rapport aux autres sites du groupe.

Le ministre-président wallon s’est ensuite rendu chez Calyos, à Jumet. Issue d’une spin-off de l’ULB, Calyos est spécialisée dans les récupérateurs de chaleur dans des domaines de pointe tels que l’informatique et l’aéronautique. La société est connue pour son expertise dans les systèmes de refroidissement sans ventilateur. L’entreprise a bénéficié l’an dernier d’une intervention financière à hauteur de trois millions en provenance du Fonds d’investissement pour la diversification industrielle de Charleroi (FIDIC), né d’un partenariat entre le groupe Duferco et le holding Sambrinvest.