SC Charleroi: Florent Stevance prêté à Roulers (D1B)

Relégué au quatrième rang dans la hiérarchie des attaquants depuis l’arrivée de Hamdi Harbaoui, Florent Stevance, qui n’a plus disputé le moindre match officiel depuis plus d’un an en raison de deux blessures successives au genou, a trouvé un accord avec Roulers (D1B), où il sera prêté par le Sporting pour les six prochains mois.

Désireux de retrouver son meilleur niveau après de longs mois de galère, l’attaquant français – pour qui la plupart des clubs de D1B avaient manifesté leur intérêt – a donc choisi de retrouver son ancien coach, Arnauld Mercier, avec qui il avait déjà travaillé à Boussu Dour et à Seraing.

Ces deux premières collaborations s’étaient d’ailleurs très bien passées, le Français ayant trouvé le chemin des filets à 28 reprises en 64 matches. À Roulers, il devra composer avec la concurrence de Dylan Lambrecth, l’attaquant récemment transféré de Liège à Anderlecht, qui l’a prêté dans la foulée au club de D1B.