Le nouveau transfert de l'Olympic de Charleroi va capoter!

Alors qu’ils s’étaient réunis lundi soir pour concrétiser leur accord verbal via une signature de contrat, le président de l’Olympic et celui qui devait être sa nouvelle recrue n’ont pu conclure la transaction, à cause d’un « détail » administratif.

Ce lundi, comme nous vous l’annoncions en exclusivité dans nos colonnes, les deux parties se sont retrouvées pour signer le contrat. On sait qu’en football, beaucoup d’éléments peuvent faire capoter un transfert conclu à 99 %. Ici, il est bien question de problème administratif, et non des moindres ! « Adnane possède une carte d’identité marocaine et est donc considéré comme un joueur extra-communautaire », lance Charles Beugnies, le correspondant qualifié de l’Olympic. « Au moment de signer l’accord, ses représentants m’ont également présenté un permis de travail pour la Belgique. Mais celui-ci ne peut être utilisé que pour un joueur professionnel. Ce qui n’aurait pas été son cas à l’Olympic. »

Retrouvez l’intégralité de l’article dans La Nouvelle Gazette de ce mardi 24 janvier sur www.charleroi.lanouvellegazette.be