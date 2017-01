Charleroi: Éric Massin va perdre 2.600€ par mois

Loïc Dévière

Suite à l’affaire Publifin, le PS a pris ce lundi une série de 21 mesures dites de « bonne gouvernance ». Même s’il cumule, un élu PS ne pourra plus gagner davantage que le niveau de son indemnité parlementaire. Parmi nos représentants, on a choisi en exemple Eric Massin, député fédéral et président du CPAS. Ce dernier devra poursuivre sa seconde mission… bénévolement !