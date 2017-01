Thuin / Ham-sur-heure: un sixième projet éolien sur la plaine de Florenchamp

E.Mathieu

Alors que le Conseil d’État a rejeté définitivement le 9 janvier son projet éolien sur la plaine de Florenchamp, à cheval sur Thuillies et Ham-sur-Heure/Nalinnes, EDF Luminus a déposé une nouvelle demande de permis d’urbanisme pour installer au même endroit un mât de mesure des vents et de l’activité des chauves-souris. Le préliminaire à un nouveau projet de 9 éoliennes sur cette plaine à la biodiversité remarquable. Le Comité Vent de Bon Sens crie au harcèlement et au déni de démocratie et s’oppose à l’installation de ce mât.