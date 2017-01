Un nouveau vignoble de 6.000 pieds de vigne en 2018 à Landelies sur le site des Calcaires de la Sambre

Le 20 avril 2018 : une date à marquer d’une pierre blanche… comme les Calcaires de la Sambre. Ce jour-là seront plantés les 6.000 pieds de vigne du Domaine du Blanc Caillou, sur une parcelle d’1,5 ha sur les terres de découverture à l’Est de la carrière. Une coopérative à finalité sociale va être constituée pour gérer le vignoble. Les coopérateurs et les bénévoles qui mettront la main au sécateur seront rétribués en liquide, plus précisément en vin.

Ce projet est né de la rencontre de deux passionnés : Michel Evrard, le directeur des Calcaires de la Sambre et Marc Boddaert, le propriétaire du Clos du Val d’Heure, le plus petit vignoble de Wallonie à Montigny-le-Tilleul. Les 6.000 pieds de vignes sont déjà commandés. Ils seront livrés et plantés le 18 avril 2018 sur un remblais du site des Calcaires de la Sambre.