Exclusif: Adnane Sarhane va signer à l'Olympic Charleroi aujourd'hui

Depuis plusieurs semaines, Adnane Sarhane s’entraîne avec les Dogues. Ce défenseur de 26 ans a débarqué par le biais de Baby, le joueur du Sporting, et va s’engager avec les Dogues. « Ils habitent ensemble et Adnane était sans club. Nous sommes à la recherche d’un défenseur central et il a le profil recherché. Il évoluait encore en D1 marocaine en 2015-2016 », souligne Söner Yurdakul, le coach des Dogues. Le futur défenseur était d’ailleurs aux business-seats samedi soir pour négocier avec la direction.

Un accord a été trouvé dans la nuit et le joueur va signer ce lundi. Les Carolos décrochent donc enfin la recrue défensive tant attendue.