Grégory, un jeune père de famille, tué par un pavé à Marcinelle: Seyfi échappe au tribunal de la jeunesse et sera donc jugé comme un adulte

C’était il y a un peu plus de 2 ans, en décembre 2014. Seyfi et Francesco, deux adolescents de 16 et 17 ans, « s’amusent » à lancer des pavés depuis un pont. Un jeu criminel qui coûtera la vie à Gregory Aldruide, un père de famille de 34 ans, qui circulait sur l’A503 cette nuit-là. Le parquet a requis le dessaisissement des deux mineurs : c’est fait en ce qui concerne Seyfi, on verra bientôt pour Francesco. Ce qui signifie un procès devant une chambre pour mineurs dessaisis, avec de lourdes peines possibles.