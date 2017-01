Doische: le cœur de la commune sera embelli et sécurisé (vidéo)

C’est un chantier comme la commune n’en a probablement jamais connu : les alentours du centre administratif de Doische vont bénéficier d’une sacrée cure de jouvence. D’imposants aménagements qui vont améliorer et embellir le cadre de vie d’une partie des riverains de la rue Martin Sandron et vont aussi leur offrir davantage de sécurité.

Pascal Jacquiez pointe une des deux maisons qui seront abattues. On y aménagera l’entrée du nouveau parking de 36 places.

Malgré son coût (1.350.000 €), l’opération « Cœur de village » lancée par le collège communal de Doische semble faire l’unanimité. Même l’opposition applaudit ce projet qui vise à sécuriser et à rendre plus jolis et fonctionnels les abords de la Maison communale.

C’est une partie de la rue Sandron (la RN99), du nº 92 au nº132, de la rue du Marais au nouveau bâtiment du CPAS, qui va profiter, sur 450 mètres, d’une rénovation en profondeur.

« La sécurité des piétons »

« Le centre de Doische n’est ni très propre, ni très attractif », débute Pascal Jacquiez (MR), le bourgmestre. « Il souffre aussi d’un gros problème de parking, avec seulement dix places devant la Maison communale. Enfin, la sécurité des piétons n’est pas assurée, surtout au niveau du rétrécissement de la chaussée, près du poste de police. »

>> La maisonnette, à gauche, sera rasée pour élargir la chaussée et aménager un trottoir (JLP)

