Charleroi: deux dealers tentent de vendre de la cocaïne à un policier en civil

Deux individus qui vendaient de la drogue «à la criée» dans le centre de Charleroi ont approché un policier en civil, vendredi soir. Ce dernier a prévenu ses collègues qui ont pu l’aider à intercepter les dealers. Les suspects ont été privés de liberté et présentés au parquet.

Un officier de police judiciaire, qui circulait en civil sur le boulevard Janson à Charleroi, a été accosté par deux individus qui lui ont proposé une dose de cocaïne pour 10 euros vendredi soir. Le policier a refusé poliment la transaction mais a prévenu ses collègues du Groupe de Sécurisation et d’Appui, qui sont descendus sur les lieux.

A la vue des combis, les deux dealers ont pris la fuite mais se sont dirigés vers l’inspecteur en civil. Ce dernier a pu maîtriser l’un des deux suspects qui était en possession de six boulettes de cocaïne et d’argent en petites coupures. Le deuxième individu a quant à lui été interpellé par les patrouilles. De l’argent et des GSM ont été découverts sur lui.

Ramenés au poste, les deux hommes en séjour illégal ont été interrogés puis déférés samedi devant le parquet de Charleroi.