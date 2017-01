Tropica BD déménage à Rive Gauche

Véritable institution du 9ème Art à Charleroi, Tropica BD a été créée en 1981 par 5 étudiants fraîchement sortis de l’UCL, dont Denis Lapière, devenu scénariste de BD. Après 35 ans de bons et loyaux services, Christian Bernard, le patron, voulait lever un peu le pied. D’autant plus qu’il travaille depuis 5 ans pour la société Moulinsart. Installée d’abord au Boulevard Tirou, à la galerie Bernard, et à deux emplacements de la rue de Dampremy, Tropica BD prendra ses quartiers à Rive Gauche. « Comme BD World Loverval avait décidé de fermer et voulait revenir en Centre ville, nous avons donc décidé d’ouvrir une nouvelle surface commune : plus de surface, plus de choix, plus de stock, plus d’animations », signale Christian.

JEAN-CLAUDE HERIN