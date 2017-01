Le théâtre de l'Ancre à Charleroi présente son projet architectural

Avec un plateau de six mètres de largeur, le théâtre de l’Ancre ne peut pas aujourd’hui accueillir certains spectacles. La future configuration des lieux devrait répondre au problème. La plus grande salle pourra accueillir entre 250 et 400 personnes selon les spectacles ; la seconde quelque 120 places. Les responsables ont insisté dans leur présentation sur la modularité des espaces.

Le projet architectural est l’œuvre du bureau L’Escaut. Il fait suite à l’octroi en 2014 d’une subvention de 7 millions d’euros par la Wallonie.

Le projet comporte également l’aménagement d’une résidence qui pourra accueillir des artistes. Les responsables du théâtre espèrent pouvoir déposer la demande de permis d’ici à quelques mois.

Le théâtre de l’Ancre a l’ambition de s’installer comme un centre de création contemporaine. Au cours des dernières années, trois de ses productions ont été particulièrement saluées, dont «Un homme debout», «Poumon noir» ou encore «Liebman Renégat».