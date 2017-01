Quand le PS thudinien essaye d'arranger un sondage…

Paul Furlan se trouve actuellement pris dans la tempête Publifin. Dans ce contexte, sur le site Internet du journal La Libre, se trouvait un sondage avec une question très simple : doit-il démissionner ? Normalement, un seul vote par personne est autorisé. Mais les responsables de la fédération PS de Thudinie ont envoyé un mail pour expliquer comment tricher et voter NON à plusieurs reprises… Incroyable !

L’histoire pourrait paraître comique si elle n’était pas aussi consternante. C’est jeudi soir que le mail concernant le désormais fameux sondage a circulé. Il était signé par Charlyne Moretti, secrétaire fédérale du PS de Thudinie, et Philippe Tison, son président et par ailleurs bourgmestre d’Anderlues.

Ceux-ci demandaient de soutenir leur camarade Paul Furlan. « Un petit clic pour un grand homme », y était-il écrit. Jusque-là, le fait de demander de soutenir un membre du même parti, très estimé dans son fief en prime comme on l’évoquait dans nos colonnes voici quelques jours, n’a rien de choquant. Ni d’exceptionnel.

Seul souci : le courrier électronique ne s’arrêtait pas là. Plus bas, on y expliquait comment tricher. « En supprimant l’historique et en recliquant sur www.lalibre.be, on peut voter autant de fois qu’on veut. »