Le Sporting Charleroi s'incline à Gand (1-0) et sort du top 6

Le premier match de la reprise (22e journée de la Jupiler Pro League) s’est terminé par la victoire de La Gantoise sur Charleroi 1-0, vendredi soir à la Ghelamco Arena. Les Buffalos, qui restaient sur un 1 sur 12 avant la trêve, ont gagné grâce à un but de l’ex-Carolo Danijel Milicevic (68e). Au classement, les Buffalos retrouvent le top 6 (5e, 35 points) tandis que les Zèbres en sortent (7e, 34 points).

Pour retrouver le top 6, Gand a réalisé six transferts et quatre d’entre eux ont été titularisés. D’emblée, le gardien Lovre Kalinic a prouvé qu’il avait un bon jeu au pied en annihilant une action dangereuse des Carolos (2e). Les premières interventions de Samuel Kalu, Darko Bjedov et William Troost-Ekong n’ont pas été du même acabit : l’ailier a manqué sa passe (2e), l’attaquant de pointe a commis une faute de main (3e) et le défenseur central a été surpris par une belle action dessinée par David Pollet et Hamdi Harbaoui (6e). En se montrant égoïste sur une phase suivante, le Tunisien a prouvé qu’il n’était pas en veine non plus pour sa première apparition avec le maillot de Charleroi (10e).

Gand a doucement pris le dessus mais la machine bien huilée de Felice Mazzù fonctionnait convenablement. Les Zèbres ont laissé peu d’espaces aux Buffalos. Ceux-ci ont quand même failli casser le bloc défensif adverse sur une reprise de la tête de Stefan Mitrovic que Nicolas Penneteau a déviée par réflexe (30e).

Harbaoui a animé les premières minutes de la seconde période balle au pied (47e, 50e) mais aussi par une faute sur Mitovic (56e). Les Zèbres ont alors multiplié les fautes et averti, Damien Marcq ne jouera pas mardi à Ostende (61e). Déjà passé près du but d’ouverture (61e), Milicevic a fait mouche de la tête sur un centre de Kalu (68e, 1-0).

À partir de ce moment, les Buffalos ont haussé le rythme et Bjedov a manqué de peu son premier but en championnat de Belgique (76e). Les Zèbres ne se sont pas laissé plomber le moral et ont réagi. Mais un envoi enroulé d’Amara Baby a heurté l’équerre du but alors que Kalinic était battu (79e) et Pollet a vu sa jolie reprise passer quelques centimètres à côté (80e).

Finalement, Hein Vanhaezebrouck tient son premier succès face à Charleroi : lors des sept confrontations précédentes le coach de Gand avait enregistré cinq partages et deux défaites.