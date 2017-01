Charleroi: le bar du Show Boat fait escale au Rockerill

La chaloupe du mythique bar le Show Boat reprend du service ! Ce bar atypique a vu quelques verres passer, en 48 ans de service rue de l’Industrie… Et il en verra encore ! Le bateau a pris la mer pour accoster un peu plus loin… au Rockerill. Michaël Sacchi, un des patrons des anciennes forges de la Providence, a tout de suite adhéré à l’idée de sauver ce véritable patrimoine carolo, voué à la casse.

« Oh ! Ça fait drôle », s’exclame Karl, l’ancien patron du Show Boat. Devant lui, en plein milieu du Rockerill, il redécouvre son bar mythique. « Je me demandais pourquoi on me faisait venir ici », sourit-il. C’est, en effet, cette belle surprise qui l’attendait dans les anciennes forges de la Providence, à Marchienne-au-Pont.