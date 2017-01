Meurtre «Scream»: l'assassin d'Alisson Cambier a introduit une nouvelle demande de libération

Le 24 janvier prochain, à 9 heures 30, le tribunal d’application des peines (TPA) examinera la nouvelle demande de libération de Thierry Jaradin. La cinquième ! Concrètement, il aura la lourde tâche de déterminer si le Gerpinnois est prêt ou non à se réintégrer progressivement dans la société. Jaradin bientôt dehors ? Une issue insupportable pour Jean-Jacques Cambier, le papa de la jeune victime.

« Au TAP, je n’y suis jamais allé en me disant qu’il y avait très peu de chance qu’il sorte. Que du contraire. C’était chaque fois avec la trouille au bide ! », confie le Gerpinnois. « Plus les demandes de libération s’accumulent et plus ce que ma femme et moi redoutons se rapproche. Comment je cohabite avec ce couperet ? Je tente de vivre normalement mais chaque fois que je découvre une convocation du TAP dans la boîte aux lettres, mon cœur fait des bonds dans ma poitrine. Je manque de défaillir… Ce bout de papier me renvoie toujours à la possibilité de le savoir dehors, libre. Il ne va pas rester en prison éternellement. Et cela me bousille. »

