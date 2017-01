Couvin: bientôt une piste d'athlétisme à 564.000 euros à Cul-des-Sarts (+ vidéo)

Ce projet date de plusieurs années déjà et va enfin se concrétiser : durant l’été prochain, la piste d’athlétisme du stade Jean Henrard, à Cul-des-Sarts (Couvin), sera entièrement refaite.

« Cette piste a une quarantaine d’années et le projet d’en refaire une nouvelle remonte à l’ancienne législature », fait savoir l’échevin couvinois des Sports, mais aussi président de l’Intercommunale des Sports du Sud Namurois et du Sud Hainaut, Eddy Fontaine.

Il nous apprend qu’en décembre dernier, le Ministre wallon des Infrastructures Sportives, Paul Furlan, a octroyé un subside non négligeable pour mener ce dossier, dont l’auteur de projet est l’INASEP, à bien.

« Avec le bourgmestre, Raymond Douniaux, nous trouvions que le projet stagnait. Nous sommes donc allés voir le Ministre, qui s’engage à subsidier le projet à hauteur de soit 370.790 euros (NDLR : 85 % du montant subsidiable, à savoir 415.460 euros), sur un montant total de 564.000 euros. »

Disposée, comme aujourd’hui, autour du terrain de football, cette nouvelle piste d’athlétisme, assortie d’une piste pour le sprint, sera homologuée et aura une longueur de 400 mètres. La surface sera durable, en tartan.

