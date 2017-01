Charleroi: depuis 56 ans, Nicola n'est ni belge ni bulgare, un casse-tête administratif

Nicola est né le 8 août 1961, à Charleroi. Un extrait d’acte de naissance délivré par l’administration communale en témoigne. Sa maman était grecque, son papa bulgare. Et c’est là que les choses se sont immédiatement corsées, semble-t-il.

« C’était l’époque de la guerre froide », explique Nicola Pankof. « Mon père avait fui son pays avec l’aide des Américains et s’était installé ici, avec le statut de réfugié politique. Quand je suis venu au monde, il craignait pour lui et pour sa famille ; du coup, il ne m’a pas déclaré aux autorités de son pays. »

Visiblement, il n’a pas non plus demandé (ou obtenu) la nationalité belge pour son fils. Et dès que Nicola a été en âge d’avoir des documents, on lui a délivré dans un premier temps une carte d’identité… de réfugié politique : « Mais je n’ai jamais été réfugié puisque je suis né ici et que j’ai toujours vécu en Belgique. En 1978, j’ai obtenu mon permis de travail. »