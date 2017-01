Des mesures prises contre les rats dans la prison de Jamioulx

Rédaction en ligne

Nous en avions déjà parlé en son temps, qui remonte au mois d’octobre dernier. Des cafards dans les frigos, et des rats dans le préau, sous les fenêtres : c’est ce que confiait vivre au quotidien un détenu de Jamioulx, qui en avait ras le bol de la situation dans laquelle lui et d’autres détenus se retrouvaient. Et du côté de la prison, on ne pouvait que confirmer effectivement la présence de rats et de cafards au sein de l’établissement…