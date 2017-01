Bébé enlevé à Pincemaille: Jordy et Tony libérés, le parquet fait appel

C’est une décision passablement surprenante : la chambre du conseil a libéré, ce jeudi, Jordy et Tony Weiss, le papa et l’oncle de la petite Grace, ce bébé de 5 mois enlevé à sa mère dans un camping à Pincemaille (Estinnes-au-Mont) et heureusement retrouvée saine et sauve dans la nuit de lundi à mardi. C’est un problème de légalité du mandat d’arrêt qui a emporté la décision. Le parquet de Charleroi, en revanche, a décidé de faire appel de l’ordonnance. Les Weiss restent donc concrètement en prison jusqu’à la décision de la chambre des mises en accusation de Mons, dans les 15 jours.

Vendredi dernier vers 23 heures, une agression s’est produite au camping de Pincemaille (Estinnes-au-Mont) : la mère de la petite Grace, âgée de 5 mois, est attaquée à la machette, dit-elle par son ex-compagnon, Jordy et le frère de celui-ci, Tony Weiss. Les deux hommes auraient pris la fuite en emmenant le bébé du côté de Willebroek où ils vivent tous les deux. une fois l’alerte donnée, les deux hommes sont rapidement interpellés, malgré leurs dénégations, mais la petite Grace reste introuvable. Inculpés et placés sous mandat d’arrêt, les deux hommes ont été libérés par la chambre du conseil qui a estimé leur mandat d’arrêt irrégulier, comme l’ont plaidé Me D’Agristina et Me Bouchat.

Lisez GRATUITEMENT la suite de l’article sur charleroi.lanouvellegazette.be