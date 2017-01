Bébé enlevé: Tony et Jordy libérés par la chambre du conseil

AN.D.

Jordy et Tony Weiss, le père et l’oncle de la petite Grace enlevée dans un camping d’Estinnes vendredi soir et retrouvée dans la nuit de lundi à mardi, ont comparu devant la chambre du conseil de Charleroi ce jeudi. Le père est inculpé de tentative de meurtre sur son ex-compagne, la mère de l’enfant. L’oncle est inculpé de tentative de meurtre mais aussi d’enlèvement et de séquestration d’enfant. Les deux hommes nient et ce mercredi, leurs avocats (Me Elena D’Agristina pour Jordy et Me Michel Bouchat pour Tony) ont plaidé l’irrégularité du mandat d’arrêt. La chambre du conseil les a libérés . On ignore encore si le parquet fait appel.