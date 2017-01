«Mafia wallonne», «fosse à fumier»: la presse flamande tire à boulets rouges sur la Wallonie

L’épisode Publifin donne, comme on peut le comprendre, du grain à moudre aux éditorialistes flamands. L’image de la Wallonie s’en trouve une fois de plus ternie. Tous les quotidiens flamands s’en donnent, ce jeudi, à coeur joie pour dénoncer les pratiques des politiciens wallons.

De Morgen titre : « Mafia wallonne » et écrit : « L’affaire Publifin place le PS dans une situation désespérée. Le parti risque à nouveau de perdre certains de ses partisans au profit de la gauche radicale PTB. Le problème d’image est encore plus grand ».

« Caste intouchable »

De Tijd titre : « Scandale wallon ». Reprenant la théorie du politologue de l’Ulg François Gemenne, il écrit : « Le but est d’avoir les leviers dans les mains et d’exercer ainsi un pouvoir économique. Et du pouvoir économique peut être construit un pouvoir politique. Les politiciens des autres partis sont plongés dans le bain, lorsqu’ils se voient offert des mandats lucratifs qui les rendent complices et qui permettront d’étouffer leurs possibles critiques » (...) On ne touche pas aux grands garçons, comme Stéphane Moreau. Ils sont intouchables, parce qu’ils se sont rendus eux-mêmes puissants. Le PS a plus besoin d’eux qu’eux du PS ».

« Fosse à fumer »

Le Standaard ne fait pas dans la dentelle et écrit : « La Wallonie doit vider sa fosse à fumier. (...) Elle (l’affaire Publifin, NDLR) donne encore plus à la politique wallonne une image de caste intouchable ».

Enfin, Hel Belang Van Limburg parle du « désastre pour le PS » et note que cette affaire constituera « une aubaine » pour le PTB.