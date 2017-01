Vol de câbles de grande ampleur entre Gembloux et Jemeppe-sur-Sambre

Un vol de câbles de grande ampleur a été perpétré dans la nuit de mercredi à jeudi sur la ligne ferroviaire 144 qui relie Gembloux et Jemeppe-sur-Sambre, a indiqué un porte-parole d’Infrabel.

Plus aucun trafic n’est possible, même à vitesse limitée, sur le tronçon où circulent principalement des trains de marchandises. Ceux-ci sont dès lors détournés vers la ligne Ottignies-Namur tandis qu’un service de bus a été mis en place par la SNCB pour le trafic des voyageurs.

« Il s’agit d’un des vols parmi les plus importants de ces derniers mois sur le réseau », a précisé le gestionnaire du rail qui a ajouté qu’Infrabel porterait plainte. « Les travaux ne seront probablement pas terminés pour l’heure du pointe du soir », a noté Frédéric sacré.

Les faits ont été constatés vers 04h30 avant le premier passage des trains. Les câbles de cuivre volés alimentaient toute la signalisation et l’aiguillage à cet endroit. « Plus aucun trafic n’est possible, même à vitesse limitée. »

C’est le trafic de marchandises qui est principalement impacté. Seuls quatre trains passagers circulent sur la ligne 144 le matin, et quatre le soir également.