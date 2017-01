Paul Furlan encore soutenu dans son fief en Thudinie

Paul Furlan est dans la tourmente. De quoi était-il au courant exactement dans le scandale Publifin ? Savait-il que son chef de cabinet adjoint touchait des sommes considérables comme administrateur de Nethys ? En tout cas, dans la région, on trouve peu de responsables pour mettre son honnêteté en doute. Et certainement pas son ami beaumontois Dominique Van de Sype…

Quand on a contacté Dominique Van de Sype pour avoir un avis sur Paul Furlan, le membre du PS beaumontois se montre très franc. « Je ne vais certainement pas me montrer objectif, car Paul fait partie de mes copains de jeunesse. J’ai pratiqué l’alpinisme avec lui et nous partons encore de temps en temps en vacances ensemble. À mes yeux, il est resté pareil à lui-même au fil des années, malgré ses responsabilités. On peut encore le croiser le vendredi soir dans des cafés thudiniens avec Monsieur-tout-le-monde, pas avec un cercle fermé. Cela étant précisé, pour revenir au fond de l’affaire, on ne peut savoir tout ce qui se passe dans un cabinet, même en y travaillant. En prime, Paul doit gérer des matières très différentes avec le sport, l’énergie, le logement ou encore les pouvoirs locaux. Pour bien maîtriser le tout, il doit s’y investir à fond et il n’a sans doute pas le temps d’épier ses collaborateurs. »