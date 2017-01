Fleurus: l'ancienne pizzeria va devenir une galerie d'arts

« Pendant trois mois, Jean-Luc Urbain présentera son nouveau travail graphique qui vise à interpeller l’observateur sur sa position face à l’image. Les indices graphiques font de ces « posters d’auteur » des « vanités » contemporaines. », note le collectif Soviet Bloem, qui s’est donné comme mission de faire de la ville un endroit sympa où les riverains peuvent se retrouver autour d’événements culturels, sportifs ou bien tout simplement festifs.

Et de rajouter : « Le principe des « Galeries Ephémères » consiste à exposer des oeuvres artistiques dans les vitrines d’anciens magasins. Une manière de redynamiser le centre-ville en rendant l’art accessible et en encourageant la reprise des commerces ainsi valorisés. Ce projet investit et recolore l’espace public et vise à susciter la curiosité des riverains envers l’art contemporain. »