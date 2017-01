Charleroi: fiasco de la réunion Ville-syndicats

La réunion tant attendue par les syndicats des travailleurs communaux avec la Ville de Charleroi s’est tenue ce mercredi matin. Il en ressort une grosse déception pour les syndicats. « Ils n’ont pas apporté d’enveloppe, ni de propositions. Nous sommes déçus », ont dit de concert la CSC service public et la CGSP.

Depuis quelques mois, le fameux dossier des (non-)nominations à la Ville de Charleroi en 2016 a tendu les relations entre les autorités et les syndicats. Ce cas s’était en fait révélé le symbole de toute une série de frustrations accumulées ces derniers temps par les travailleurs communaux. Les actions de grogne s’étaient d’ailleurs multipliées durant le mois de décembre.

Et là, une réunion entre les responsables communaux et les syndicats, fort attendue, a eu lieu ce mercredi. Et au sortir de celle-ci, les syndicats se disent très déçus.