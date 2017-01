Gilly: coup de feu rue Warmonceau

« On a vu tout un attroupement de personnes, en fin de matinée », confirme un commerçant installé en face de l’IFPAME installée ici. « Des gens parlaient d’une personne qui se promenait avec une arme de poing à la main… » Cette information n’a pu être confirmée, et du côté du Parquet de Charleroi, on assure également qu’aucun avis au magistrat n’avait été fait sur un incident de ce côté-ci de Gilly. Les témoins de la scène, pourtant, évoquent un important déploiement de police. Malheureusement sans qu’on puisse le confirmer, on évoquait le fait que l’individu ciblé par les policiers soit un dealer.