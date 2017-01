Olivier Muller, président de Solre-sur-Sambre: «Merci aux Francs Borains de nous accueillir…»

Président, n’était-il vraiment pas possible de jouer ce match contre le RWDM sur votre terrain ?

Les autorités communales d’Erquelinnes et le chef de la zone de police Lermes (NDLR : Lobbes, Erquelinnes, Merbes-le-Château, Estinnes) ont émis un avis défavorable. Il fallait donc qu’on trouve une solution et nous jouerons donc bel et bien sur le terrain des Francs Borains à Boussu dimanche.