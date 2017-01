Thuin: des barrages et des coups de feu pour stopper Jordaan!

AN.D.

Jordaan, c’est la bête noire des policiers de Thuin. Depuis une quinzaine d’années, il leur en fait voir de toutes les couleurs : dès qu’il a bu, il est ingérable ! Et manifestement, il boit souvent. Et quand il est sous cocktail « alcool, cannabis, médicaments », c’est l’explosion ! Une vraie bombe humaine. Le 16 septembre dernier, il a fallu 4 barrages et des coups de feu pour intercepter le forcené. Depuis il est à l’annexe psychiatrique de la prison de Jamioulx.