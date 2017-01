Dampremy: 7.000 € pour réparer le phare de sa DeLorean

Qui pourrait croire que dans un garage de Dampremy, se trouvait une DeLorean identique à celle du film « Retour vers le futur » ? Dimitri est pourtant l’heureux propriétaire de ce petit bijou. Aujourd’hui accidentée, la voiture ne sort plus depuis trois ans mettant, ainsi, un terme au rêve d’un père et de son fils, incapables d’en payer les réparations.

En 2008, la station de radio Nostalgie organisait un concours permettant aux participants de gagner la Ford Torino de « Starsky et Hutsh », la Ferrari 308 GTS de « Magnum » ou… la DeLorean de Doc et Marty McFly. Et c’est Dimitri qui a remporté la fameuse voiture : « Je ne voulais que celle-là », nous explique-t-il.

C’était, donc, le début d’une belle aventure pour Dimitri et Jean-François qui ont parcouru de nombreux rallyes d’ancêtres, mais aussi plusieurs conventions.

s souvenirs que Dimitri raconte avec une énorme tristesse puisqu’en 2013, un accident de la route met fin à leurs périples.